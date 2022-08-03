Программисты (Разрабы). Серия 4
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Программисты (Разрабы)
1-й сезон
4-я серия

Программисты (Разрабы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, Devs
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лили и ее возлюбленный Сергей работают в IT-компании «Амайя». Как вдруг парень исчезает. Лили подозревает, что это как-то связано с тайным отделом компании. Девушка начинает поиски, к которым подключает даже бывшего. Но постепенно Лили начинает сомневаться, так ли хорошо она знает Сергея.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb