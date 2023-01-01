Программисты (Разрабы)
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Программисты (Разрабы)

Программисты (Разрабы) (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Devs 1 сезон
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лили и ее возлюбленный Сергей работают в IT-компании «Амайя». Как вдруг парень исчезает. Лили подозревает, что это как-то связано с тайным отделом компании. Девушка начинает поиски, к которым подключает даже бывшего. Но постепенно Лили начинает сомневаться, так ли хорошо она знает Сергея.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb