Wink
Сериалы
Программисты (Разрабы)
Актёры и съёмочная группа сериала «Программисты (Разрабы)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Программисты (Разрабы)»

Режиссёры

Алекс Гарленд

Алекс Гарленд

Alex Garland
Режиссёр

Актёры

Соноя Мидзуно

Соноя Мидзуно

Sonoya Mizuno
АктрисаLily Chan
Ник Офферман

Ник Офферман

Nick Offerman
АктёрForest
Чин Ха

Чин Ха

Jin Ha
АктёрJamie
Кейли Спейни

Кейли Спейни

Cailee Spaeny
АктрисаLyndon
Стивен Маккинли Хендерсон

Стивен Маккинли Хендерсон

Stephen McKinley Henderson
АктёрStewart
Элисон Пилл

Элисон Пилл

Alison Pill
АктрисаKatie
Зэк Гренье

Зэк Гренье

Zach Grenier
АктёрKenton
Джефферсон Холл

Джефферсон Холл

Jefferson Hall
АктёрPete
Карл Глусман

Карл Глусман

Karl Glusman
АктёрSergei

Сценаристы

Алекс Гарленд

Алекс Гарленд

Alex Garland
Сценарист

Продюсеры

Гаррет Баш

Гаррет Баш

Garrett Basch
Продюсер
Алекс Гарленд

Алекс Гарленд

Alex Garland
Продюсер

Художники

Марк Дигби

Марк Дигби

Mark Digby
Художник

Операторы

Роб Харди

Роб Харди

Rob Hardy
Оператор

Композиторы

Джофф Барроу

Джофф Барроу

Geoff Barrow
Композитор
Бен Солсбери

Бен Солсбери

Ben Salisbury
Композитор