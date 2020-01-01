Программисты (Разрабы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Программисты (Разрабы). Серия 1
Программисты (Разрабы)
1-й сезон
1-я серия

2020, Devs
Фантастика, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лили и ее возлюбленный Сергей работают в IT-компании «Амайя». Как вдруг парень исчезает. Лили подозревает, что это как-то связано с тайным отделом компании. Девушка начинает поиски, к которым подключает даже бывшего. Но постепенно Лили начинает сомневаться, так ли хорошо она знает Сергея.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb