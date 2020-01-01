Программисты (Разрабы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Лили и ее возлюбленный Сергей работают в IT-компании «Амайя». Как вдруг парень исчезает. Лили подозревает, что это как-то связано с тайным отделом компании. Девушка начинает поиски, к которым подключает даже бывшего. Но постепенно Лили начинает сомневаться, так ли хорошо она знает Сергея.



Сериал Программисты (Разрабы) 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.