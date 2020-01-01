Программисты (Разрабы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, Devs
Фантастика, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лили и ее возлюбленный Сергей работают в IT-компании «Амайя». Как вдруг парень исчезает. Лили подозревает, что это как-то связано с тайным отделом компании. Девушка начинает поиски, к которым подключает даже бывшего. Но постепенно Лили начинает сомневаться, так ли хорошо она знает Сергея.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АГРежиссёр
Алекс
Гарленд
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ЧХАктёр
Чин
Ха
- Актриса
Кейли
Спейни
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- Актриса
Элисон
Пилл
- Актёр
Зэк
Гренье
- ДХАктёр
Джефферсон
Холл
- КГАктёр
Карл
Глусман
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- АГПродюсер
Алекс
Гарленд
- МДХудожник
Марк
Дигби
- РХОператор
Роб
Харди
- ДБКомпозитор
Джофф
Барроу
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери