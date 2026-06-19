Притворщики. Сезон 3. Серия 18
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Притворщики
3-й сезон
18-я серия
9.12025, Притворщики. Сезон 3. Серия 18
Реалити - шоу16+
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Притворщики (сериал, 2025) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Ведущий Влад Чижов помогает людям распутать клубок взаимных обвинений, ненависти и подозрений. Вместе с командой он проводит собственное расследование, чтобы раскрыть тех, кто выдают себя за других. Но только пострадавший принимает решение: идти с доказательствами вины в полицию или дать притворщику шанс на исправление.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
43 мин / 00:43

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