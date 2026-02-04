WinkСериалыПритворщики1-й сезон
Притворщики (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Притворщики. Сезон 1 16 серий
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 1
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 4
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 7
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 10
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 11
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 12
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 13
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 14
- 16+44 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 15
- 16+45 мин
Притворщики
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Ведущий Влад Чижов помогает людям распутать клубок взаимных обвинений, ненависти и подозрений. Вместе с командой он проводит собственное расследование, чтобы раскрыть тех, кто выдают себя за других. Но только пострадавший принимает решение: идти с доказательствами вины в полицию или дать притворщику шанс на исправление.