Притворщики (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Ведущий Влад Чижов помогает людям распутать клубок взаимных обвинений, ненависти и подозрений. Вместе с командой он проводит собственное расследование, чтобы раскрыть тех, кто выдают себя за других. Но только пострадавший принимает решение: идти с доказательствами вины в полицию или дать притворщику шанс на исправление.

