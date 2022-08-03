Кто нам ближе, собака или еж?
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Природоведение с Александром Хабургаевым
1-й сезон
Кто нам ближе, собака или еж?

Природоведение с Александром Хабургаевым (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

8.32017, Кто нам ближе, собака или еж?
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уроки природоведения от известного натуралиста Александра Хабургаева - на природе и в классе. В каждом выпуске новые удивительные явления живой природы рассматриваются в необычном ракурсе и объединяются с научной точки зрения.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

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