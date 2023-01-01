Природоведение с Александром Хабургаевым
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Природоведение с Александром Хабургаевым

Природоведение с Александром Хабургаевым (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Природоведение с Александром Хабургаевым 1 сезон
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уроки природоведения от известного натуралиста Александра Хабургаева - на природе и в классе. В каждом выпуске новые удивительные явления живой природы рассматриваются в необычном ракурсе и объединяются с научной точки зрения.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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