Природоведение с Александром Хабургаевым (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2017, Коллективный разум
ТВ-шоу12+
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Природоведение с Александром Хабургаевым
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
О сериале
Уроки природоведения от известного натуралиста Александра Хабургаева - на природе и в классе. В каждом выпуске новые удивительные явления живой природы рассматриваются в необычном ракурсе и объединяются с научной точки зрения.
