Пушкин 225 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В 2024 году Конкурс проводится во второй раз и посвящен 225-летию со дня рождения великого писателя А.С. Пушкина. Перед участниками стояла задача за 7 недель снять короткометражный фильм на тему «Пушкин-225» общим хронометражем до 225 секунд, в остальном была дана полная свобода в полёте фантазии и поиске киноязыка.



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