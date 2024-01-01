12 строфа
Wink
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Пушкин 225
1-й сезон
12 строфа
6.62024, 12 строфа
Культура16+

Пушкин 225 (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В 2024 году Конкурс проводится во второй раз и посвящен 225-летию со дня рождения великого писателя А.С. Пушкина. Перед участниками стояла задача за 7 недель снять короткометражный фильм на тему «Пушкин-225» общим хронометражем до 225 секунд, в остальном была дана полная свобода в полёте фантазии и поиске киноязыка.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Культура

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