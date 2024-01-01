WinkСериалыПушкин 2251-й сезон12 строфа
6.62024, 12 строфа
Культура16+
Пушкин 225 (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+9 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+5 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+5 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+4 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+5 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+4 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+5 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+4 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+4 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+4 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+5 мин
Пушкин 225
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
В 2024 году Конкурс проводится во второй раз и посвящен 225-летию со дня рождения великого писателя А.С. Пушкина. Перед участниками стояла задача за 7 недель снять короткометражный фильм на тему «Пушкин-225» общим хронометражем до 225 секунд, в остальном была дана полная свобода в полёте фантазии и поиске киноязыка.
Сериал 12 строфа 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.