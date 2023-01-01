Пушкин 225 (сериал, 2024) смотреть онлайн

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Короткометражн�ые ленты, отобранные в конкурсе МХТ им. А. П. Чехова в 2024 году и объединенные темой празднования дня рождения А. С. Пушкина. «Пушкин-225» — сериал-альманах студенческих работ кинематографистов, каждая из которых длится не более 225 секунд.



В 2024 году МХТ имени А. Чехова провел Конкурс короткометражного кино снова. Работы прошлого года доказали, что среди молодых российских кинематографистов есть достойные режиссеры, способные на интересные находки в области пересечения театральной культуры и кино. Фильмы второго ежегодного конкурса посвящены юбилейному 225 дню рождения главного русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Помимо возможности показать свои ленты, участники получают опыт поддержки своих начинаний. А победителю достается еще более ценный приз — актеры Художественного театра поучаствуют в съемках его следующего короткого метра, сценарий для которого написала Паулина Андреева, сценаристка сериалов «Псих» и «Актрисы». Финансовую поддержку финалисту окажет кинотеатр Wink.



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