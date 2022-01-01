Приключения Ам Няма. Сезон 24. Серия 10
Wink
Детям
Приключения Ам Няма
24-й сезон
10-я серия

Приключения Ам Няма (мультсериал, 2022) сезон 24 серия 10 смотреть онлайн

8.92022, Приключения Ам Няма. Сезон 24. Серия 10
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb