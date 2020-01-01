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Приключения Ам Няма (мультсериал, 2020) сезон 20 серия 10 смотреть онлайн
8.92020, Приключения Ам Няма. Сезон 20. Серия 10
Мультсериалы0+
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Сюжет
Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.
Сериал Приключения Ам Няма 20 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АМРежиссёр
Артур
Меркулов
- АМАктёр
Артур
Меркулов
- СМСценарист
Станислав
Михайлов-Нордэн
- ММСценарист
Мария
Маслова
- АШСценарист
Аркадий
Шумарин
- СВПро�дюсер
Семен
Воинов
- ПМПродюсер
Павел
Мунтян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Горбунов
- ИСМонтажёр
Игорь
Сандимиров
- ФАМонтажёр
Феликс
Айбатов
- ГДОператор
Глеб
Державин
- МГОператор
Максим
Голубев
- РТКомпозитор
Роберт
Торава
- НБКомпозитор
Наталья
Белобрагина