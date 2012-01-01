Приключения Ам Няма. Сезон 2. Серия 3
Wink
Детям
Приключения Ам Няма
2-й сезон
3-я серия

Приключения Ам Няма (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.92012, Приключения Ам Няма. Сезон 2. Серия 3
Мультсериалы0+

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О сериале

Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.

Сериал Приключения Ам Няма 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb