Приходите в ресторан ведьмы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Приходите в ресторан ведьмы
1-й сезон
3-я серия
9.12021, Manyeosikdangeuro oseyo
Фэнтези16+

Приходите в ресторан ведьмы (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мистическая дорама из Кореи о владелице необычного ресторана, в котором подают блюда, исполняющие желания. В жизни Чончжин настала черная полоса: в один день она лишилась работы, ее бросил бойфренд, с которым она встречалась семь лет, а ее мать купила убыточный ресторан на все семейные деньги. Однажды к Чончжин обращается Чо Хира, настоящая ведьма. Она обещает выполнить одно желание взамен на ресторан. Чончжин больше всего хочет отомстить женщине, которая обманула ее мать. Желание девушки сбывается, и ресторан переходит в руки Чо Хира. Чонжин остается работать на новую хозяйку и узнает, что блюда, которые здесь готовят, исполняют желания. Одна из самых мистических дорам «Приходите в ресторан ведьмы» уже ждет вас онлайн c русской озвучкой на Wink!

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb