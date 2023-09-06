Мистическая дорама из Кореи о владелице необычного ресторана, в котором подают блюда, исполняющие желания. В жизни Чончжин настала черная полоса: в один день она лишилась работы, ее бросил бойфренд, с которым она встречалась семь лет, а ее мать купила убыточный ресторан на все семейные деньги. Однажды к Чончжин обращается Чо Хира, настоящая ведьма. Она обещает выполнить одно желание взамен на ресторан. Чончжин больше всего хочет отомстить женщине, которая обманула ее мать. Желание девушки сбывается, и ресторан переходит в руки Чо Хира. Чонжин остается работать на новую хозяйку и узнает, что блюда, которые здесь готовят, исполняют желания. Одна из самых мистических дорам «Приходите в ресторан ведьмы» уже ждет вас онлайн c русской озвучкой на Wink!

