«Приходите в ресторан ведьмы» — дорама с мистическим и порой даже пугающим сюжетом. Если бы вам предложили исполнить любое желание в обмен на что-то дорогое, как бы вы поступили?



Вот и Чончжин предстоит нелегкий выбор. Девушке не везет по-крупному, неудачи так и валятся на нее: сначала проблемы с работой, потом с парнем, а затем ее мать решает вложиться в убыточный бизнес. На помощь приходит загадочная ведьма, которая хочет приобрести ресторан, чтобы исполнять желания клиентов и Чончжин в том числе, но за крайне дорогую плату. Согласится ли Чончжин? И не откажутся ли остальные приходить в ресторан ведьмы?



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