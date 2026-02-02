Придуманное счастье. Сезон 1. Серия 1
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Придуманное счастье
1-й сезон
1-я серия
9.02021, Придуманное счастье. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Придуманное счастье (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизни Екатерины могли бы позавидовать многие — шестнадцать лет счастливого брака, любящий и заботливый муж Алексей, прекрасная дочь-подросток Даша, свой успешный бизнес. Однако, из-за сильной занятости Алексея Екатерина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа и кажется, что он отдаляется от нее и изменяет. Именно в этот тяжёлый для Екатерины период размолвки с Алексеем она неожиданно встречает своего бывшего одноклассника и возлюбленного Игоря.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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