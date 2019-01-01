Преимущество двух слонов (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Преимущество двух слонов. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Детектив16+
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О сериале
Старший сын героини не скрывает своё отношение к отчиму и уезжает жить в дом деда. Через некоторое время мужчину убивают, а внук – главный подозреваемый. Мать уверена, что этого не может быть, но расследование покажет...
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Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- СХАктёр
Сергей
Ходьков
- НВАктриса
Наталья
Высочанская
- Актёр
Юрий
Батурин
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков
- Композитор
Анатолий
Зубков