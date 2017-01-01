Права на престол Абдулхамид (сериал, 2017) сезон 5 серия 113 смотреть онлайн бесплатно
- 16+44 мин
Права на престол Абдулхамид
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
О сериале
Масштабный турецкий сериал об Османской империи времен султана Абдул-Хамида II, одного из самых противоречивых монархов, который правил страной на стыке XIX и XX веков.
На экране разворачиваются насыщенные событиями 13 лет правления Абдул-Хамида II. В этот период произошла Первая греко-турецкая война, которая завершилась победой османов. Абдул-Хамид следил за строительством Хиджазской железной дороги и взаимодействовал с Сионистским конгрессом. Ему противостояли многие: от Британии до Российской империи, но он сражался до самого конца. Однако самые коварные враги — это те, кто клянется в верности, но плетут интриги за спиной.
О непростой судьбе знаменитого султана расскажет «Права на престол Абдулхамид» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.
Сериал Права на престол Абдулхамид 5 сезон 113 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.