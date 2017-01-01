Права на престол Абдулхамид (сериал, 2017) сезон 5 серия 113 смотреть онлайн бесплатно

Права на престол Абдулхамид. Сезон 5. Серия 113
Права на престол Абдулхамид (сериал, 2017) сезон 5 серия 113

О сериале

Масштабный турецкий сериал об Османской империи времен султана Абдул-Хамида II, одного из самых противоречивых монархов, который правил страной на стыке XIX и XX веков.

На экране разворачиваются насыщенные событиями 13 лет правления Абдул-Хамида II. В этот период произошла Первая греко-турецкая война, которая завершилась победой османов. Абдул-Хамид следил за строительством Хиджазской железной дороги и взаимодействовал с Сионистским конгрессом. Ему противостояли многие: от Британии до Российской империи, но он сражался до самого конца. Однако самые коварные враги — это те, кто клянется в верности, но плетут интриги за спиной.

О непростой судьбе знаменитого султана расскажет «Права на престол Абдулхамид» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.

