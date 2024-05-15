Права на престол Абдулхамид. Сезон 2
Wink
Сериалы
Права на престол Абдулхамид
2-й сезон

Права на престол Абдулхамид (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.82017, Payitaht Abdülhamid 133 серии
Боевик, Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Масштабный турецкий сериал об Османской империи времен султана Абдул-Хамида II, одного из самых противоречивых монархов, который правил страной на стыке XIX и XX веков.

На экране разворачиваются насыщенные событиями 13 лет правления Абдул-Хамида II. В этот период произошла Первая греко-турецкая война, которая завершилась победой османов. Абдул-Хамид следил за строительством Хиджазской железной дороги и взаимодействовал с Сионистским конгрессом. Ему противостояли многие: от Британии до Российской империи, но он сражался до самого конца. Однако самые коварные враги — это те, кто клянется в верности, но плетут интриги за спиной.

О непростой судьбе знаменитого султана расскажет «Права на престол Абдулхамид» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Исторический, Боевик, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.1 IMDb