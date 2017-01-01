Права на престол Абдулхамид (сериал, 2017) сезон 5 серия 108 смотреть онлайн бесплатно

Фанатам «Великолепного века» посвящается: сериал-история правления еще одного великого турецкого султана. Заговоры, перевороты и любовные интриги на заре новой эры в 1 сезоне сериала «Права на престол: Абдулхамид» на портале Wink.



1 сезон посвящен ранним годам правления последнего османского султана. Абдулхамид взошел на престол, отправив в заточение старшего брата. Однако и его собственному царствованию не суждено быть мирным: ближайший советник начинает тайно собирать врагов султана. Тем временем империи угрожают и внешние силы: конфликт с Британией в Индии, борьба европейских держав на изломе истории — со всем этим предстоит разобраться новому султану. Но есть и другая сторона: грозный самодержец Абдулхамид, как и любой мужчина, часто нуждается в женском обществе и совете...



Как сложится судьба последнего турецкого султана в стремительно меняющемся мире? Смотрите 1 сезон многосерийного проекта «Права на престол: Абдулхамид» — сериал уже доступен эксклюзивно на Wink.



Сериал Права на престол Абдулхамид 5 сезон 108 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.