Практика (сериал, 2014) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн

Сериалы про врачей традиционно привлекают внимание зрителей. Отечественная теледрама «Практика» режиссера Андрея Силкина – достойный представитель жанра, способный составить конкуренцию таким зарубежным хитам, как «Скорая помощь» или «Анатомия страсти». Убедиться в этом вы можете онлайн и совершенно бесплатно.



Евгения Королева (Ксения Лаврова-Глинка) – блестящий хирург, работающий в тульской больнице. У нее есть все шансы стать начальником отделения, но заветная должность уходит к заезжему москвичу Илье Соколову (Эльдар Лебедев). Соколов начинает раздражать Королеву едва ли ни с первого взгляда – мало того, что он намного моложе, так еще и навязывает подчиненным собственные правила. Неприятности на работе полностью поглощают героиню, и она даже не замечает, что ее муж отдалился и завел роман на стороне. Когда же Евгения узнает нелицеприятную правду об измене супруга, она решает круто изменить свою жизнь, и ненавистный Соколов видится ей уже в совершенно ином свете. На фоне зарождающейся любви двух врачей тем временем разворачиваются поучительные истории их пациентов, которые придают драматическому сюжету особую многогранность. Одним словом, скучать во время просмотра сериала «Практика» онлайн в хорошем качестве зрителям точно не придется.

