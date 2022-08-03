WinkСериалыПожарная часть 195-й сезон15-я серия
Пожарная часть 19 (сериал, 2021) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн
8.22021, Station 19
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Спин-офф «Анатомии страсти», курируемый продюсером Стэйси Макки. Вместе с ней в создании проекта участвовала автор оригинального сериала Шонда Раймс. Главные герои — доблестные пожарные из Сиэтла, рискующие жизнью на работе и не жалеющие своих чувств после службы.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- СКРежиссёр
Стэйси
К. Блэк
- ДОРежиссёр
Дарин
Окада
- ММРежиссёр
Майкл
Медико
- ТБРежиссёр
Тесса
Блейк
- ППРежиссёр
Питер
Пейдж
- Актриса
Джейна
Ли Ортис
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- Актёр
Грэй
Дэймон
- Актриса
Барретт
Досс
- Актёр
Джей
Хейден
- ДСАктриса
Даниэль
Савре
- Актёр
Борис
Коджо
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- ССАктриса
Стефания
Спампинато
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- АНСценарист
Анупам
Нигам
- АШПродюсер
Александр
Шмитт
- КВПродюсер
Криста
Вернофф
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- МЧХудожница
Мэйлинг
Чэн
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гринспен
- ГТМонтажёр
Грегори
Т. Эванс
- ДООператор
Дарин
Окада
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс