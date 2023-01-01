Пожарная часть 19
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Пожарная часть 19

Пожарная часть 19 (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Station 19 5 сезонов
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пожарные из Сиэтла ежедневно подвергают свои жизни опасности, но остаются вполне обыкновенными людьми со своими чувствами, желаниями и проблемами. Некоторые из них буквально выросли на пожарной станции и продолжают дело своих родителей, а кто-то попал сюда из мира большого спорта или просто однажды решив переквалифицироваться из вполне успешного врача-анестезиолога в профессионального спасателя.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»

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