Пожарная часть 19 (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн
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О сериале
Отважных пожарных ожидает череда новых испытаний и драматических поворотов в продолжении напряженной драмы «Пожарная часть 19» — 5 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.
В пятом сезоне отношения Энди и Роберта продолжают подвергаться испытаниям. Майя активно ищет свое место в жизни, в то время как Дин задумывается о профессиональном развитии. В город приходит сильная жара, вызывая настоящий хаос среди местных жителей, и пожарные бросают все силы на помощь пострадавшим. Кроме того, в этом сезоне сотрудники станции сталкиваются с последствиями пандемии, жестокостью сотрудников полиции, а также с ужасным взрывом, который навсегда меняет их жизни.
Не пропустите возможность присоединиться к героическим миссиям и личным испытаниям любимых пожарных и скорее включайте боевик «Пожарная часть 19». Сериал онлайн смотреть, все сезоны, можно уже сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- СКРежиссёр
Стэйси
К. Блэк
- ДОРежиссёр
Дарин
Окада
- ММРежиссёр
Майкл
Медико
- ТБРежиссёр
Тесса
Блейк
- ППРежиссёр
Питер
Пейдж
- Актриса
Джейна
Ли Ортис
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- Актёр
Грэй
Дэймон
- Актриса
Барретт
Досс
- Актёр
Джей
Хейден
- ДСАктриса
Даниэль
Савре
- Актёр
Борис
Коджо
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- ССАктриса
Стефания
Спампинато
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- АНСценарист
Анупам
Нигам
- АШПродюсер
Александр
Шмитт
- КВПродюсер
Криста
Вернофф
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- МЧХудожница
Мэйлинг
Чэн
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гринспен
- ГТМонтажёр
Грегори
Т. Эванс
- ДООператор
Дарин
Окада
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс