Wink
Сериалы
Пожарная часть 19
5-й сезон

Пожарная часть 19 (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

8.22021, Station 19 18 серий
Боевик, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Отважных пожарных ожидает череда новых испытаний и драматических поворотов в продолжении напряженной драмы «Пожарная часть 19» — 5 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.

В пятом сезоне отношения Энди и Роберта продолжают подвергаться испытаниям. Майя активно ищет свое место в жизни, в то время как Дин задумывается о профессиональном развитии. В город приходит сильная жара, вызывая настоящий хаос среди местных жителей, и пожарные бросают все силы на помощь пострадавшим. Кроме того, в этом сезоне сотрудники станции сталкиваются с последствиями пандемии, жестокостью сотрудников полиции, а также с ужасным взрывом, который навсегда меняет их жизни.

Не пропустите возможность присоединиться к героическим миссиям и личным испытаниям любимых пожарных и скорее включайте боевик «Пожарная часть 19». Сериал онлайн смотреть, все сезоны, можно уже сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»