Отважных пожарных ожидает череда новых испытаний и драматических поворотов в продолжении напряженной драмы «Пожарная часть 19» — 5 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.



В пятом сезоне отношения Энди и Роберта продолжают подвергаться испытаниям. Майя активно ищет свое место в жизни, в то время как Дин задумывается о профессиональном развитии. В город приходит сильная жара, вызывая настоящий хаос среди местных жителей, и пожарные бросают все силы на помощь пострадавшим. Кроме того, в этом сезоне сотрудники станции сталкиваются с последствиями пандемии, жестокостью сотрудников полиции, а также с ужасным взрывом, который навсегда меняет их жизни.



Не пропустите возможность присоединиться к героическим миссиям и личным испытаниям любимых пожарных и скорее включайте боевик «Пожарная часть 19». Сериал онлайн смотреть, все сезоны, можно уже сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!

