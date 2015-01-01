Повар императора. Серия 5
Wink
Сериалы
Повар императора
1-й сезон
5-я серия

Повар императора (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22015, Tenno no Ryoriban
Драмы, Исторические16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Титулованная японская дорама, основанная на реальных исторических событиях. Действие разворачивается в Японии начала ХХ века. Жизнь провинциального подростка Токудзо Акиямы меняется в одночасье после того, как он пробует вкусную котлету и открывает для себя европейскую кухню. Окрыленный мечтой стать мастером кулинарии он отправляется в Токио, а затем в Париж – обучаться искусству французских поваров. На этом пути Акияму поджидает множество преград из-за дискриминации и зависти к его таланту, но юноша не сдастся и сделает блестящую карьеру. Уже в 25 лет он станет придворным поваром императора Тайсё. в хорошем качестве

Сериал Повар императора 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.8 IMDb