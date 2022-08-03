Повар императора (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Титулованная японская дорама, основанная на реальных исторических событиях. Действие разворачивается в Японии начала ХХ века. Жизнь провинциального подростка Токудзо Акиямы меняется в одночасье после того, как он пробует вкусную котлету и открывает для себя европейскую кухню. Окрыленный мечтой стать мастером кулинарии он отправляется в Токио, а затем в Париж – обучаться искусству французских поваров. На этом пути Акияму поджидает множество преград из-за дискриминации и зависти к его таланту, но юноша не сдастся и сделает блестящую карьеру. Уже в 25 лет он станет придворным поваром императора Тайсё. в хорошем качестве

