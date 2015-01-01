Повар императора (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+93 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+56 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+55 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Повар императора
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+56 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Повар императора
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Повар императора
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+56 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+46 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+56 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+74 мин
Повар императора
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Титулованная японская дорама, основанная на реальных исторических событиях. Действие разворачивается в Японии начала ХХ века. Жизнь провинциального подростка Токудзо Акиямы меняется в одночасье после того, как он пробует вкусную котлету и открыва�ет для себя европейскую кухню. Окрыленный мечтой стать мастером кулинарии он отправляется в Токио, а затем в Париж – обучаться искусству французских поваров. На этом пути Акияму поджидает множество преград из-за дискриминации и зависти к его таланту, но юноша не сдастся и сделает блестящую карьеру. Уже в 25 лет он станет придворным поваром императора Тайсё. в хорошем качестве
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