Поцелуй акулы (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+71 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+70 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+69 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+67 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+68 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+68 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+68 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+71 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+68 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+69 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+69 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+70 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+69 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+69 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+71 мин
Поцелуй акулы
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
Романтическая дорама из Тайваня о двух специалистах по маркетингу, противостояние которых постепенно переходит в сотрудничество. Ду Айша работает начальницей маркетинга в крупной компании, и коллеги называют ее акулой за суровый характер. Айша уверена — стоит ей только раз оступиться, суровый мир бизнеса, считающий женщин вторым сортом, этого не простит. Ее семейные отношения это только подтверждают — мать и братья не воспринимают девушку всерьез, несмотря на все успехи, а отец бросил их очень давно. И Фэйян, коллега Айши из отдела маркетинга — ее полная противоположность. Он так же талантлив, но родился в обеспеченной семье и относится к миру вокруг легко. Фэйян и Айша соревнуются друг с другом, пытаясь доказать, кто из них лучше, но когда компания подвергается угрозе взлома извне, им приходится объединить усилия. К своему удивлению, они понимают, что работать вместе куда эффективнее.
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