Поцелуй акулы (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Романтическая дорама из Тайваня о двух специалистах по маркетингу, противостояние которых постепенно переходит в сотрудничество. Ду Айша работает начальницей маркетинга в крупной компании, и коллеги называют ее акулой за суровый характер. Айша уверена — стоит ей только раз оступиться, суровый мир бизнеса, считающий женщин вторым сортом, этого не простит. Ее семейные отношения это только подтверждают — мать и братья не воспринимают девушку всерьез, несмотря на все успехи, а отец бросил их очень давно. И Фэйян, коллега Айши из отдела маркетинга — ее полная противоположность. Он так же талантлив, но родился в обеспеченной семье и относится к миру вокруг легко. Фэйян и Айша соревнуются друг с другом, пытаясь доказать, кто из них лучше, но когда компания подвергается угрозе взлома извне, им приходится объединить усилия. К своему удивлению, они понимают, что работать вместе куда эффективнее.

