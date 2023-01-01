Поцелуй акулы (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня является маркетинговым гением. Айша хочет быть самой лучшей из всех и иметь наибольшую известность. Девушка идет по головам к своей цели, не жалея сил и средств. Однако препятствия не позволяют ей быстро прийти к цели. Одним из таких препятствий является Фэйян. Парень, как и Айша, владеет уникальными умениями и знаниями в сфере маркетинга. Он всегда может выйти из любой, даже самой сложной ситуации. Между молодыми людьми, естественно, возникает соперничество. Каждый из них хочет быть на вершине.



Однажды им все-таки придется работать вместе. Как раз тогда они поймут, что им лучше быть за одно, чем против друг друга, ведь из них получилась отличная команда.



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