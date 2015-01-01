Последняя жертва Анны (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72015, Последняя жертва Анны. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Анна растила дочь Вику одна и всю себя посвятила ребенку. Она и не заметила, что вырастила дочь настоящей эгоисткой. Вика сначала выселяет мать за город, затем требует дорогую свадьбу, потом денег на жизнь с мужем. Все это Анна дает дочери безропотно. Но потом выясняется, что Вика не может родить ребенка, и ее брак в связи с этим трещит по швам. Деньги кончились, а найти суррогатную мать Вика не может. Тогда Вика обращается к своей матери с просьбой выносить ее ребенка.
Сериал Последняя жертва Анны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
