Последняя жертва Анны. Серия 1
Wink
Сериалы
Последняя жертва Анны
1-й сезон
1-я серия

Последняя жертва Анны (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Последняя жертва Анны. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анна растила дочь Вику одна и всю себя посвятила ребенку. Она и не заметила, что вырастила дочь настоящей эгоисткой. Вика сначала выселяет мать за город, затем требует дорогую свадьбу, потом денег на жизнь с мужем. Все это Анна дает дочери безропотно. Но потом выясняется, что Вика не может родить ребенка, и ее брак в связи с этим трещит по швам. Деньги кончились, а найти суррогатную мать Вика не может. Тогда Вика обращается к своей матери с просьбой выносить ее ребенка.

Сериал Последняя жертва Анны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя жертва Анны»