Последний. Сезон 1. Серия 9
Wink
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1-й сезон
9-я серия
8.72015, Laseuteu
Триллеры, Криминал18+

Последний (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ещё совсем недавно Чан Тхэ-хо был успешным трейдером, но однажды он ошибся, и они с партнером потеряли всё. Не только своё, но и чужие деньги, которые ещё и были бандитские. Опасаясь разборок, его напарник сводит счеты с жизнью, а сам Тхэ-хо оказывается в буквальном смысле на улице, найдя себе пристанище в районе сеульского вокзала. Тут он и узнает, что у бездомных есть своя иерархия и законы. Но оказавшись в такой ситуации, Тхэ-хо не сдаётся и клянется сделать всё, чтобы вернуться на свой олимп.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb