Последний (сериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Ещё совсем недавно Чан Тхэ-хо был успешным трейдером, но однажды он ошибся, и они с партнером потеряли всё. Не только своё, но и чужие деньги, которые ещё и были бандитские. Опасаясь разборок, его напарник сводит счеты с жизнью, а сам Тхэ-хо оказывается в буквальном смысле на улице, найдя себе пристанище в районе сеульского вокзала. Тут он и узнает, что у бездомных есть своя иерархия и законы. Но оказавшись в такой ситуации, Тхэ-хо не сдаётся и клянется сделать всё, чтобы вернуться на свой олимп.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКриминал, Триллеры
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb