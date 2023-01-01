Последний (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После банкротства финансист становится бездомным. Звезда боевика «Криминальный город» Юн Ге-сан в роли трейдера, который из-за одной ошибки потерял все.



Трейдер Чан Тхэ-хо однажды решается на рисковую сделку и теряет созданное годами состояние: причем не только свое, но и деньги клиентов, принадлежащие бандитам. Его партнер, не выдержав давления, покончил с собой, оставив Тхэ-хо одного с многомиллионными долгами. Преследуемый бандитами и коллекторами, бывший трейдер оказывается на улице и находит убежище среди бездомных. Удивленный тем, как устроены дела на самом дне жизни, Чан Тхэ-хо убеждается, что даже здесь есть шанс заработать.



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