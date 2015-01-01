Последнее королевство. Сезон 1. Серия 6
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Последнее королевство (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.12015, The Last Kingdom
Боевики, Исторические18+

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Сюжет

Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последнее королевство»

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