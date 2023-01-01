Последнее королевство
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Последнее королевство

Последнее королевство (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, The Last Kingdom 4 сезона
Боевики, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последнее королевство»

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