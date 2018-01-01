Wink
Последнее королевство
1-й сезон

Последнее королевство (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.12015, The Last Kingdom 10 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Боевик, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последнее королевство»