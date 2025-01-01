Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
1-й сезон
4-я серия
9.22025, Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта. Сезон 1. Серия 4
Аниме, Фэнтези18+

Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Красный маг и алхимик Юкэ пять лет состоит в команде А-ранга. Но относятся к нему там несправедливо: платят мало и смотрят свысока. Поэтому он принимает решение покинуть группу. Вскоре он встречает своих бывших учениц — искательниц приключений, которые тут же приглашают его в свою команду.

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Страна
Япония
Жанр
Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта»