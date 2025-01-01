Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Красный маг и алхимик Юкэ пять лет состоит в команде А-ранга. Но относятся к нему там несправедливо: платят мало и смотрят свысока. Поэтому он принимает решение покинуть группу. Вскоре он встречает своих бывших учениц — искательниц приключений, которые тут же приглашают его в свою команду.



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