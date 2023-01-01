Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

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Вдохновляющий японский мультсериал об эпических приключениях и важности командного духа: не пропустите 1 сезон аниме «Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта» на Wink!



В первом сезоне чародей и алхимик по имени Юкэ, решив оставить позади прежнюю жизнь, принимает решение посвятить себя обучению и поддержке бывших учениц. Вместе они отправляются в опасное путешествие в подземелья, где соратников ждут не только монстры и ловушки, но и испытания, которые проверят их командный дух и личные качества на прочность. Однако, по мере того, как Юкэ и его боевые подруги приближаются к цели, хаотичный мир бросает им новые испытания и вызовы...



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