Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта (мультсериал, 2025) смотреть онлайн

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Эпические битвы, загадки и магические артефакты: аниме «Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта» ждет вас на Wink! Динамичное азиатское фэнтези от сценариста «Черного клевера» и «О моем перерождении в слизь».



В центре сюжета находится Юкэ, алый волшебник, который несколько лет терпел унижения и насмешки со стороны братьев по оружию в престижной команде. В итоге его терпение лопнуло, и юноша решает покинуть группу, чтобы начать новую жизнь. В скором времени судьба улыбается магу, когда он натыкается на своих бывших учениц, путешествующих по опасному лабиринту. Вместе они объединяются в отряд с амбициозной целью — покорить самое сложное и опасное подземелье в мире. То, что начиналось как стремление изменить судьбу, вскоре превращается в захватывающее приключение, полное новых горизонтов, испытаний и признания, о котором Юкэ всегда мечтал.



Сможет ли молодой человек вместе со своей недавно собранной командой пройти опасный лабиринт, узнаете в непредсказуемом аниме «Покинув группу А-ранга...» (2025). Онлайн смотреть мультсериал из Японии можно прямо сейчас в профессиональной озвучке на Wink!



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