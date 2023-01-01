Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта (мультсериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
Покинув г�руппу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+22марта
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 10
- 18+29марта
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 11
- 18+5апреля
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 12
- 18+12апреля
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 13
- 18+19апреля
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 14
- 18+26апреля
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 15
- 18+3мая
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 16
- 18+10мая
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 17
- 18+17мая
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 18
- 18+24мая
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 19
- 18+31мая
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 20
- 18+7июня
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 21
- 18+14июня
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 22
- 18+21июня
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 23
- 18+28июня
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Сезон 1 Серия 24
Сюжет
Эпические битвы, загадки и магические артефакты: аниме «Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта» ждет вас на Wink! Динамичное азиатское фэнтези от сценариста «Черного клевера» и «О моем перерождении в слизь».
В центре сюжета находится Юкэ, алый волшебник, который несколько лет терпел унижения и насмешки со стороны братьев по оружию в престижной команде. В итоге его терпение лопнуло, и юноша решает покинуть группу, чтобы начать новую жизнь. В скором времени судьба улыбается магу, когда он натыкается на своих бывших учениц, путешествующих по опасному лабиринту. Вместе они объединяются в отряд с амбициозной целью — покорить самое сложное и опасное подземелье в мире. То, что начиналось как стремление изменить судьбу, вскоре превращается в захватывающее приключение, полное новых горизонтов, испытаний и признания, о котором Юкэ всегда мечтал.
Сможет ли молодой человек вместе со своей недавно собранной командой пройти опасный лабиринт, узнаете в непредсказуемом аниме «Покинув группу А-ранга...» (2025). Онлайн смотреть мультсериал из Японии можно прямо сейчас в профессиональной озвучке на Wink!
Все сезоны сериала Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
Актёры и съёмочная группа сериала «Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта»Всё
- КОРежиссёр
Кацуми
Оно
- ХМАктёр
Хирому
Минэта
- ХИАктриса
Хана
Инами
- НХАктриса
Нэнэ
Х�иэда
- НКАктриса
Нацуми
Каваида
- СХАктёр
Сатоси
Хино
- МИАктриса
Мао
Итимити
- ХКАктриса
Хисако
Канэмото
- ЁНАктёр
Ёсики
Накадзима
- ЁНАктриса
Ёсино
Нандзё
- ЦКАктёр
Цуёси
Кояма
- СЯАктёр
Сэкаи
Ямамото
- МТАктриса
Маю
Тамура
- КФСценарист
Кадзуюки
Фудэясу
- КУСценарист
Косукэ
Унаги
- ЕМАктёр дубляжа
Егор
Миронов
- АБАктриса дубляжа
Александра
Борисова
- ЛКАктриса дубляжа
Лидия
Кириченко
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ККАктёр дубляжа
Кирилл
Кузнецов
- ОКАктриса дубляжа
Офелия
Кабасакалян
- АКАктриса дубляжа
Анастасия
Кодинец
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куприянов
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Зеленская
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Степанов
- ДЕАктёр дубляжа
Дмитрий
Ермаков
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Станишевская
- ХЁХудожница
Хитоми
Ёсида
- МЯХудожник
Масакадзу
Ямадзаки
- МТМонтажёр
Мицуми
Такэмия
- ХТОператор
Хироюки
Тиба
- ГСКомпозитор
Го
Сакэбэ
- АКРежиссёр дубляжа
Анастасия
Кодинец