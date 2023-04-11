Безграничная родительская любовь не всегда приводит к семейному благополучию. Исполнять детские желания легко и приятно, но когда взрослые дети требуют отказаться от любви — сможешь ли ты впервые сказать «нет»? Алёна — мать-одиночка, воспитывает дочь Иру, забыв про свою личную жизнь. Она оправдывает проступки и мелкие обманы дочери, пока это не приводит к серьезным последствиям. Потеряв веру в близкого человека и всё, что ей было так дорого, Алёна начинает жизнь заново. Встретив любовь, Алёна вынуждена сделать непростой выбор — обрести личное счастье или снова решать проблемы непутевой дочери…





