Пока все дома. Серия 1
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Пока все дома
1-й сезон
1-я серия
8.62023, Пока все дома. Серия 1
Мелодрама18+
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Пока все дома (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Безграничная родительская любовь не всегда приводит к семейному благополучию. Исполнять детские желания легко и приятно, но когда взрослые дети требуют отказаться от любви — сможешь ли ты впервые сказать «нет»? Алёна — мать-одиночка, воспитывает дочь Иру, забыв про свою личную жизнь. Она оправдывает проступки и мелкие обманы дочери, пока это не приводит к серьезным последствиям. Потеряв веру в близкого человека и всё, что ей было так дорого, Алёна начинает жизнь заново. Встретив любовь, Алёна вынуждена сделать непростой выбор — обрести личное счастье или снова решать проблемы непутевой дочери…


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пока все дома»