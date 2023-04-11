WinkСериалыПока все дома1-й сезон1-я серия
8.62023, Пока все дома. Серия 1
Мелодрама18+
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Пока все дома (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Безграничная родительская любовь не всегда приводит к семейному благополучию. Исполнять детские желания легко и приятно, но когда взрослые дети требуют отказаться от любви — сможешь ли ты впервые сказать «нет»? Алёна — мать-одиночка, воспитывает дочь Иру, забыв про свою личную жизнь. Она оправдывает проступки и мелкие обманы дочери, пока это не приводит к серьезным последствиям. Потеряв веру в близкого человека и всё, что ей было так дорого, Алёна начинает жизнь заново. Встретив любовь, Алёна вынуждена сделать непростой выбор — обрести личное счастье или снова решать проблемы непутевой дочери…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- КНАктриса
Кристина
Новикова
- АГАктёр
Андрей
Гусев
- АНАктёр
Антон
Никушин
- АААктриса
Анастасия
Асипенко
- ЛКАктриса
Лилия
Кондрова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- НМАктриса
Наталья
Максимова
- СФСценарист
Светлана
Фричинская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- ИПХудожник
Игорь
Петров
- ЯВОператор
Ян
Вороновский