Подружки из Хартлейк Сити (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Подружки из Хартлейк Сити. Сезон 1. Серия 10
Подружки из Хартлейк Сити
1-й сезон
10-я серия

2014, Lego Friends
Мультсериалы6+

О сериале

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

США
Мультсериалы
SD
21 мин / 00:21

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

