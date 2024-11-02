Подозреваются все. Сезон 1. Серия 36
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1-й сезон
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Подозреваются все (сериал, 2017) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

7.82017, Подозреваются все. Сезон 1. Серия 36
Детектив, Документальный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это не рассказ о расследовании преступлений. Это истории о том, почему эти преступления стали возможны. По рассказам свидетелей будут восстановлены последние дни и часы жертв преступлений, детали их жизни, установлены все тайные связи и раскрыта та правда, которую тщательно скрывали и сами жертвы, и их палачи.

Все истории происходили на самом деле: это громкие преступления, упоминания которых встречались в СМИ. Авторы по каждому случаю проводили собственное расследование, и иногда их выводы, расходились с результатами официальных расследований.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Детектив
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.9 IMDb