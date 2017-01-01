Подозреваются все (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Это не рассказ о расследовании преступлений. Это истории о том, почему эти преступления стали возможны. По рассказам свидетелей будут восстановлены последние дни и часы жертв преступлений, детали их жизни, установлены все тайные связи и раскрыта та правда, которую тщательно скрывали и сами жертвы, и их палачи.



Все истории происходили на самом деле: это громкие преступления, упоминания которых встречались в СМИ. Авторы по каждому случаю проводили собственное расследование, и иногда их выводы, расходились с результатами официальных расследований.



